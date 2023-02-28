Унаслідок ворожих обстрілів Херсонщини та Харківщини є загиблі серед цивільних. Голова української розвідки заявив, що Росія не готова до довготривалої війни через обмеженість ресурсів. Ця весна, за словами Кирила Буданова, визначить подальший перебіг війни.

ZAXID.NET підсумовує 370 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У вівторок росіяни неодноразово наносили удари по Херсону та деокупованих населених пунктах області. Відомо, що на Херсонщині загинули щонайменше четверо цивільних, ще п’ятеро поранені. Окупанти також обстрілювали Куп’янськ на Харківщині, там пошкоджені дитячий садок і парк, відомо про одного загиблого.

Голова української розвідки Кирило Буданов заявив, що РФ не готова до довготривалої війни через обмеженість ресурсів. За його словами, наступні три місяці будуть «дуже активними» та визначать подальший перебіг війни.

Основні зусилля Росія зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Очільник Луганської ОВА повідомив, що російські військові намагалися прорвати оборону на Сватівському напрямку за допомогою важкої техніки, але наразі ситуація є контрольованою.

Днями росіяни вдались до масованого штурму українських позицій, в районі Мар'їнки, що неподалік Донецька. Спроба штурму виявилась для них розгромом і протягом одного бою український десантник знищив 5 танків та 3 БМП.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 28 лютого втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 149 240 осіб військових. Також було знищено: