Десантник 79-ї бригади ДШВ ЗСУ з ПТРК FGM-148 Javelin знищив (https://t.me/ua_dshv/1053) 5 російських танків та 3 БМП в одному бою

В одному бою десантник 79-ї бригади ДШВ ЗСУ знищив 8 одиниць бронетехніки противника. Про це повідомляють Десантно-штурмові війска ЗСУ.

Так, днями противник вдався до масованого штурму українських позицій, в районі Мар'їнки, що неподалік Донецька.

Утім, вміло застосовуючи маневри, постійно змінюючи вогневі позиції, військовослужбовець протитанкового резерву за допомогою американського протитанкового комплексу Javelin знищив 8 одиниці бронетехніки, серед яких було 5 танків та 3 БМП.

Справу довершила артилерія бригади, яка нанесла потужне вогневе ураження по іншій бронетехніці противника. Крім того, влучний вогонь зі стрілецької зброї, яким десантники зустріли ворожу піхоту, не залишив противнику жодних шансів на успіх.

Усього в цьому важкому бою було знищено 5 танків і 7 БМП противника.