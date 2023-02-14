Зенітні ракетні війська знищили низку ворожих цілей

Підрозділи зенітних ракетних військ ЗСУ знищили на сході України два ворожих літаки. Про подію, яка трапилась 13 лютого, це повідомили в Повітряних силах.

«13 лютого, опівдні, підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України на східному напрямку знищено два ворожі літаки – штурмовик Су-25 та бомбардувальник Су-24м», – йдеться у повідомленні у Facebook.

До слова, минулої доби сили оборони ліквідували 740 окупантів. Також вони знищили три танки, вісім ББМ, дев’ять артилерійських систем, ракетну систему залпового вогню, чотири БпЛА та пʼять авто.

Нагадаємо, що 7 лютого українські прикордонники збили російський штурмовик в районі Бахмута Донецької області.