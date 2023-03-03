На Херсонщині волонтери та поліцейські потрапили під ворожий обстріл, на Сумщині від осколкового поранення загинув цивільний. На Донеччині нацгвардійці знищили російські ЗРК «Тор М1» і систему дистанційного мінування. Українські зенітники також збили російський Су-34 біля Єнакієво.

ZAXID.NET підсумовує 373 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У п’ятницю росіяни обстрілювали Сумщину, унаслідок ворожої атаки від осколкового поранення загинув 73-річний чоловік. Він у момент обстрілу перебував на городі біля свого будинку.

На Херсонщині волонтери та поліцейські потрапили під ворожий обстріл, потерпілі перебувають у важкому стані. У Бериславському районі Херсонщини окупанти також обстріляли тракториста, яка помер від отриманих травм. Під прицілом також був Очаків на Миколаївщині, унаслідок атак пошкоджений садок і лікувальний заклад.

Протягом 3 березня противник завдав 30 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільній інфраструктурі.

Росія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

На Донеччині нацгвардійці знищили російські ЗРК «Тор М1» і систему дистанційного мінування. Українські зенітники також збили російський Су-34 біля Єнакієво.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 3 березня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 151 370 осіб військових. Також було знищено: