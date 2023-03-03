Підсумки 373 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
На Херсонщині волонтери та поліцейські потрапили під ворожий обстріл, на Сумщині від осколкового поранення загинув цивільний. На Донеччині нацгвардійці знищили російські ЗРК «Тор М1» і систему дистанційного мінування. Українські зенітники також збили російський Су-34 біля Єнакієво.
ZAXID.NET підсумовує 373 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
У п’ятницю росіяни обстрілювали Сумщину, унаслідок ворожої атаки від осколкового поранення загинув 73-річний чоловік. Він у момент обстрілу перебував на городі біля свого будинку.
На Херсонщині волонтери та поліцейські потрапили під ворожий обстріл, потерпілі перебувають у важкому стані. У Бериславському районі Херсонщини окупанти також обстріляли тракториста, яка помер від отриманих травм. Під прицілом також був Очаків на Миколаївщині, унаслідок атак пошкоджений садок і лікувальний заклад.
Протягом 3 березня противник завдав 30 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільній інфраструктурі.
Росія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
На Донеччині нацгвардійці знищили російські ЗРК «Тор М1» і систему дистанційного мінування. Українські зенітники також збили російський Су-34 біля Єнакієво.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 3 березня втрати Росії серед особового складу становлять понад 151 370 осіб військових. Також було знищено:
- танків – 3 405 (+8);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 6 673 (+15);
- артилерійських систем – 2 402 (+4);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 484 (+4);
- засобів протиповітряної оборони – 247 (+0);
- літаків – 301 (+1);
- гелікоптерів – 289 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 061 (+3);
- крилатих ракет – 873 (+0);
- катерів/кораблів – 18 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 5 281 (+17);
- спеціальної техніки – 230 (+0).