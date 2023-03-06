Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ після слів «Слава Україні». Українська ППО вночі збила 13 із 15 ворожих безпілотників, на Херсонщині та Миколаївщині є поранені та загиблі унаслідок підриву на мінах.

ZAXID.NET підсумовує 376 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Українська ППО вночі збила 13 із 15 ворожих безпілотників, про вибухи повідомляли на Київщині та Дніпропетровщині. Росіяни із реактивної артилерії обстріляли Козачу Лопань на Харківщині, а також завдали ракетного удару по Краматорську, унаслідок атаки зруйнована школа.

На Херсонщині та Миколаївщині є поранені та загиблі унаслідок підриву на мінах. ​На Херсонщині під час польових робіт трактор підірвався на вибухівці, яку залишили окупанти, одна людина загинула на місці, ще одна отримала поранення. Ще один загиблий та троє поранених є на Миколаївщині.

Основні зусилля Росія зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Глава ОП Андрій Єрмак прокоментував відео на якому російські військові розстрілюють беззбройного українського військовополоненого після слів «Слава Україні».

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 6 березня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 153 770 осіб військових. Також було знищено: