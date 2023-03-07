ЗСУ ідентифікували розстріляного росіянами українського військового після слів «Слава Україні». Ним виявився боєць 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Тимофій Шадура. В Очакові затримали колишнього військового ЗСУ, який намагався захопити владу.

ZAXID.NET підсумовує 377 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Протягом дня тричі лунала повітряна тривога по всій території України, але, на щастя, загроза масованого удару не справдилась. Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти, зокрема на Харківщині та Херсонщині. Росіяни вдарили з РСЗВ по Костянтинівці на Донеччині, унаслідок чого були пошкоджені будинки і газопровід.

У ЗСУ ідентифікували бійця з відео, на якому російські військові розстрілюють беззбройного українського військовополоненого після слів «Слава Україні». Ним виявився боєць 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Тимофій Шадура, який на початку лютого зник у районі Бахмута.

Україна визволила з російського полону ще 130 військових, зокрема вдалося повернути 71 захисника «Азовсталі».

Щодо ситуації на фронті, то ворог продовжує наступати на п’яти напрямках, зокрема на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За даними британської розвідки, ЗСУ стабілізували оборону Бахмута.

В Очакові затримали колишнього військового ЗСУ, який намагався захопити владу. Представником російських спецслужб виявився колишній командир центру спецоперацій ЗСУ.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 7 березня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 154 830 осіб військових. Також було знищено: