Унаслідок ворожих обстрілів є жертви на Миколаївщині, Сумщині та Донеччині. Росіяни продовжують наступати на п’яти напрямках та запустили потужну антиукраїнську інформаційну кампанію у Facebook. Проте їм не вдасться зневірити українців, які щодня бачать успіхи ЗСУ.

ZAXID.NET підсумовує 383 день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вранці росіяни обстріляли село Солончаки Миколаївської області. Семирічний хлопчик з пораненням потрапив у лікарню, а його батьки загинули. Унаслідок обстрілів селище Зноб-Новгородське на Сумщині загинула одна людина, ще щонайменше четверо потрапили у лікарню.

На Харківщині росіяни вкотре обстрілювали Куп'янський район, через що цивільні зазнали поранень. Під постійними обстрілами також перебуває Донеччина, зокрема у Авдіївці росіяни вдарили по будівлі школи. Відомо, що загинула місцева мешканка.

Росія продовжує наступати на п’яти напрямках, зокрема на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Російська пропаганда запустила потужну антиукраїнську інформаційну кампанію у Facebook. Ворог поширює рекламу з наміром зневірити українців у перемозі.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 13 березня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 159 800 осіб військових. Також було знищено: