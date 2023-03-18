Росіяни намагаються оточити Авдіївку, за минулу добу на цьому напрямку вони втратили майже дві роти військових. Ворог атакував дронами Львівську та Дніпропетровську області, а також завдав ракетного удару по Запоріжжю. Унаслідок атак по Краматорську є жертви серед цивільних.

ZAXID.NET підсумовує 388 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У ніч на суботу, 18 березня, росіяни атакували Львівщину шістьма дронами-камікадзе типу Shahed 136. Три вдалось збити силам ППО, ще три безпілотники влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч з 17 на 18 березня окупанти випустили по території України 16 дронів-камікадзе, 11 дронів вдалось знищити. Влучання також зафіксували на Дніпропетровщині, два безпілотники вдарили по об'єкту критичної інфраструктури в Новомосковську.

Уночі 18 березня окупанти вдарили ракетами С-300 по Запоріжжю. Пошкодження зазнав житловий комплекс, але люди не постраждали. Ворог обстріляв Краматорськ касетними боєприпасами, щонайменше дві людини загинули, ще п’ятеро поранені.

У суботу росіяни обстріляли селище Дворічна на Харківщині, 51-річна жінка зазнала поранень. Російські війська зранку також завдали 20 ударів з артилерії та мінометів по прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

За даними Сил оборони, росіяни намагаються оточити Авдіївку, за минулу добу вони втратили майже дві роти військових.

Росія продовжує наступати на п’яти напрямках, зокрема на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 18 березня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 164 200 осіб військових. Також було знищено: