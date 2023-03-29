Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що український контрнаступ розпочнеться в квітні-травні за кількома напрямками. Росіяни мають частковий успіх на Бахмутському напрямку, а також продовжують наступ на п’яти напрямках.

ZAXID.NET підсумовує 399 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У середу, 29 березня, росіяни завдали один ракетний і 16 авіаційних ударів по території України. Постраждали зокрема цивільні на Харківщині та на Херсонщині.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Виїмки. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар'їнка, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, має частковий успіх. Проте, наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника. Протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Обстріляв Міньківку, Оріхово-Василівку, Бахмут, Часів Яр та Торецьк Донецької області.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що український контрнаступ розпочнеться в квітні-травні за кількома напрямками.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 29 березня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 172 340 осіб військових. Також було знищено: