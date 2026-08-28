Луганська ТЕС перебуває під окупацією з 2022 року

У ніч на пʼятницю, 28 серпня, на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя стався масштабний блекаут. Він виник після того, як дрони атакували Луганську ТЕС у місті Щастя, повідомили російські медіа.

Повідомлення про знеструмлення почати зʼявлятися після півночі 28 серпня. Мешканці низки окупованих територій повідомили про відсутність світла через загоряння місцевої ТЕС.

Йдеться про теплоелектростанцію у місті Щастя у Луганській області. Телеграм-канал Exilenova+ поширив фото, на якому, як стверджується, видно пожежу на станції, що виникла через атаку безпілотника. Після цього про відключення світла заявили у невизнаній «ДНР», а також у тимчасово окупованих частинах Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Місцеві мешканці повідомили про пожежу на ТЕС

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Зазначимо, Луганська ТЕС є одним з ключових енергетичних обʼєктів росіян в окупації. Вона використовується живлення військових баз окупантів, ремонтних підприємств, вугільних шахт та залізниці, а також військово-промислові обʼєкти на ТОТ.

Станція розташована у місті Щастя, яке росіяни окупували 28 лютого 2022 року. Після окупації ТЕС росіяни оголосили про так звану націоналізацію станції, після чого залучили її для покриття дефіциту потужностей у невизнаній «ЛНР».