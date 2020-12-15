Бус зіткнувся з вантажівкою, автомобіль був на літніх шинах

14 грудня на автодорозі Київ-Чоп у ДТП потрапили вантажний автомобіль MAN та мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Водія буса довелося деблоковувати з пошкодженого транспортного засобу, його у важкому стані шпиталізували. Через аварію траса близько години була заблокована.

Зіткнення сталося о 17:50 у с. Козьова Сколівського району.

27-річного водія Mercedes-Benz Sprinter, мешканця Закарпаття, затисло деформованими деталями кузова. Його діставали рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць. Травмованого чоловіка у важкому стані доставили в Сколівську центральну районну лікарню. У нього переломи обох ніг.

За кермом вантажівки перебував також закарпатець 1967 року народження.

Обставини аварії встановлюють слідчі. За попередньою інформацією, ДТП трапилося через виїзд одного з водіїв на зустрічну смугу руху.

Як уточнили ZAXID.NET у патрульній поліції, мікроавтобус був на літній ґумі. Через ДТП траса була непроїзною понад годину.