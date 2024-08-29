Подія сталася у селі Перехресне Верховинської громади

Вночі 28 серпня сталася пожежа в одному з будинків у селі Перехресне Верховинської громади. Правоохоронці встановили, що оселю своєї співмешканки підпалив 42-річний верховинець. За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 29 серпня, вогонь повністю знищив будинок, а постраждалих внаслідок пожежі не було. У підпалі підозрюють 42-річного мешканця Верховинського району.

«Фігурант спільно зі своєю 39-річною співмешканкою розпивали спиртні напої. Надалі, між ними виник конфлікт, в ході якого, зловмисник облив легкозаймистою сумішшю будинок та його підпалив», – інформують правоохоронці.

Чоловіка затримали, йому обиратимуть запобіжний захід. За умисне знищення чи пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, верховинцю загрожує від трьох до десяти років ув’язнення.