Від відбування покарання прикарпатця звільнили з іспитовим терміном на 3 роки

Коломийський міськрайонний суд визнав винним місцевого мешканця Володимира Каюка в умисному знищенні і пошкодженні чужого майна шляхом підпалу. За влаштування пожеж у п’яти своїх сусідів прикарпатцю присудили 4 роки позбавлення волі, однак реальний термін покарання замінили 3 роками умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 24 квітня, 25 листопада 2017 року Володимир Каюк зайшов на сусідське подвір’я і підпалив сіно. Збитки від пожежі склали 43 тис. грн. Наступного дня обвинувачений підпалив сіно в стодолі іншої сусідки. Внаслідок пожежі згоріли стайня і дровітня з реманентом та їжею, а збитки склали 216 тис. грн.

Через тиждень, 5 грудня, Володимир Каюк підпалив стодолу з сіном та інструментами в ще одного сусіда, завдавши збитків на 92 тис. грн, а наступного дня влаштував пожежу у ще одного мешканця села – на цей раз загинула худоба, а збитки склали 114 тис. грн. Через кілька годин Володимир Каюк підпалив сіно в іншого сусіда, завдавши збитків на 4 тис. грн.

У суді обвинувачений не визнав свою вину і сказав, що навпаки допомагав потерпілим гасити пожежі. А заяви з зізнанням у підпалах написав у сільській раді під тиском працівників поліції. Суд врахував, що Володимир Каюк раніше не притягався до кримінальної відповідальності та навчався в спеціалізованій школі-інтернаті з діагнозом «легка розумова відсталість».

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Богдана Беркещук визнала Володимира Каюка винним в умисному знищенні і пошкодженні чужого майна шляхом підпалу і присудила йому 4 роки позбавлення волі. Від відбування покарання прикарпатця звільнили з іспитовим терміном на 3 роки. Також він має сплатити 3,5 тис. грн за проведення експертиз.