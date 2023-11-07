Він може бути споряджений восьма ракетами типу «Калібр»

Після довготривалої паузи, зокрема, і через шторм, у вівторок, 7 листопада, Росія вивела в Чорне море на бойове чергування надводний ракетоносій. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

«Малий ракетний корабель проекту «Буян-М» може бути споряджений 8 ракетами типу «Калібр». Рівень ракетної загрози оцінюємо як дуже високий. За сигналом повітряної тривоги не зволікаючи переходьте в укриття», – зазначили військові.

Як інформував ZAXID.NET, українська розвідка повідомила, що російські окупанти виробляють приблизно 100 ракет щомісяця і на сьогодні накопичили приблизно 800 одиниць, які можуть використовувати для ударів по Україні з настанням холодів.

Ввечері 7 листопада окупанти вдарили двома ракетами по Запорізькій області.