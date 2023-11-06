Україна раніше атакувала російський корабель-носій «Калібрів»

Російський корабель «Аскольд» про пошкодження якого на суднобудівному заводі у Керчі повідомлялося раніше, є найновішим кораблем РФ з морською системою ППО «Панцир-С1». Про це розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону, інформує «Радіо Свобода».

«Корабель («Аскольд» – ред.) ще навіть не був взятий до складу флоту. Це надновий корабель серії «Каракурт». Один з них вже знайомий – це «Циклон», який був взятий до складу менше пів року тому і ще два кораблі були на добудові – «Амур» і «Аскольд». Це один з найновіших. Корабель «Аскольд» з технологією стелс мав вісім шахт для запуску крилатих ракет. Його особливість – він має морський «Панцир-С1». Це система ППО корабля», – розповів він.

За його словами, поки що треба чекати підтверджень щодо характеру уражень. Водночас керівниця об’єднаного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону зазначила, що пошкодження російського ракетоносія не дозволять йому нести бойове чергування.

Як інформував ZAXID.NET, 4 листопада з’явилися повідомлення, що в районі Керчі в окупованому Криму було чутно звуки прольоту ракет та вибухи. Місцеві пабліки з посиланням на очевидців писали про задимлення у районі суднобудівного заводу «Залив». Згодом у Міністерстві оборони Росії підтвердили пошкодження корабля на цьому суднобудівному заводі. «

У Збройних силах України також повідомили, що 4 листопада пошкодили суднобудівний завод «Залив» в окупованому Криму, в місті Керч. Пізніше командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук додав, що на території заводу стояв один із «найсучасніших» кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет «Калібр».