За даними ВМС України, на причалі поблизу заводу був корабель «Аскольд»

Внаслідок атаки ЗСУ, завданої 4 листопада по суднобудівному заводу Росії у тимчасово окупованому Криму, було пошкоджено корабель, здатний нести ракети «Калібр». Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, оприлюднені «Схемами» у неділю, 5 листопада.

У коментарі журналістам капітан 1-го рангу ВМС запасу Андрій Риженко зазначив, що внаслідок атаки міг постраждати корабель-ракетоносій. Судно мали здати в експлуатацію у грудні 2023 року.

«За моїми даними, на 4 листопада у Керчі на момент вибухів знаходився тільки один корабель, здатний нести ракети класу “Калібр”, а саме “Аскольд”. Я думаю, що цей корабель, як ми бачимо, стояв вже біля причалу і його доводили до розуму, бо вже у грудні його мали б здати. Видно, що він ще на плаву, але верхня частина судна помітно пошкоджена», – повідомив Андрій Риженко.

Зазначається, що «Аскольд» – це малий ракетний корабель 22800 типу «Каракурт». Таке судно здатне нести до восьми ракет «Калібр». Знищення «Аскольда» є дуже важливим для безпеки України.

Нагадаємо, 4 листопада СтратКом ЗСУ повідомив, що українські військові завдали удару по суднобудівному заводу РФ «Залив» у тимчасово окупованій Керчі. Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив атаку на військовий об’єкт росіян та натякнув, що удару було завдано ракетами SCALP. Окрім того, Микола Олещук зазначив, що під атаку міг потрапити один із найсучасніших кораблів Чорноморського флоту Росії.