Жителю Шепетівщини оголосили про підозру в умисному вбивстві

Правоохоронці взяли під варту 36-річного жителя Шепетівщини, якого підозрюють у вбивстві батька. За скоєне чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Про це 3 червня повідомила прес-служба прокуратури області.

Злочин стався 30 травня в селі Мала Радогош Плужненської тергромади. За даними слідства, між сином і батьком на побутовому підґрунті виник конфлікт, під час якого підозрюваний взяв до рук сокиру та завдав нею декілька ударів у різні частини тіла 64-річного потерпілого. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

«Щоб приховати злочин, 36-річний підозрюваний виніс тіло на подвір’я та накрив простирадлом, а сам утік. Правоохоронці затримали його через дві доби поблизу села М’якоти. Знаряддя вбивства виявили у дровітні господарства», – зазначають у прокуратурі.

Жителя Хмельниччини взяли під варту. Йому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.