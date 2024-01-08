Хлопці вчинили стрілянину на вулиці та виклали ролик у TikTok

Поліцейські склали адмінпротокол на 19-річного хлопця, який стріляв у повітря у Винниках біля Львова. З двома його 16-річними товаришами правоохоронці провели профілактичні бесіди.

Група юнаків зняла та поширила в мережі TikTok ролик, на якому під час прогулянки на вулиці один із них здійснює постріли в повітря, а другий коментує російською мовою «Это тебе не твой краснодар, это Винники». Героїв ролика встановили, згодом вони записали вибачення за свою поведінку та пообіцяли задонатити 10 тис. грн на ЗСУ.

За даними поліції, учасниками події виявилися місцеві мешканці – один 19-річний та двоє 16-річних.

Щодо старшого з учасників, який здійснив постріли, правоохоронці склали адмінпротокол за дрібне хуліганство (ст.173 КУпАП). За попередніми даними, він стріляв у повітря зі стартового пістолета.

Винуватцю загрожує штраф або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

З двома його неповнолітніми товаришами поліцейські провели профілактичні бесіди.