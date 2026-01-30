Одну з п'яти мозаїчних зупинок на трасі М-09 вже зруйнували

На Львівщині проведуть інвентаризацію мозаїчних творів. Про таке рішення департамент архітектури та містобудування ЛОДА повідомив 30 січня. Під час реконструкції дороги М-09 Львів – Рава-Руська у кінці грудня зруйнували автобусну зупинку з мозаїкою у селі Смереків біля Жовкви. За проєктом реконструкції і розширення траси можуть знести ще чотири схожих. Деякі з них, ймовірно, авторства відомих митців.

Комунікаційниця ЛОР і представниця робочої групи з питань декомунізації при Львівській ОВА Анна Герич оглянула чотири мозаїчні зупинки на трасі М-09, які ще залишилися, – у селах Липник, Мощана, Воля-Висоцька і Великий Дорошів. Вона уточнила, що авторство однієї з них, у Липнику, може належати Володимиру Патику.

Чотири мозаїчні зупинки на трасі М-09 (фото Анни Герич)

Усі зупинки не є пам’ятками. Вони перебувають на балансі Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України як придорожня інфраструктура.

Дві з них розташовані на території Рава-Руської громади. Провідний спеціаліст відділу культури, туризму, молоді та спорту Рава-Руської міськради Роман Гарасим розповів ZAXID.NET, що міська рада листом звернулася до Служби відновлення та розвитку інфраструктури Львівщини.

«За проєктом ці зупинки мають знести. Але оскільки вони мають цінність, туди запланують виїзд, щоб скласти акти щодо тих зупинок, долучити інформацію про їхній стан і цінність. Висновки нададуть у Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, яке є замовником робіт і може відкоригувати проєкт реконструкції», – прокоментував Роман Гарасим.

Тим часом департамент архітектури та містобудування ЛОДА дав завдання районним адміністраціям прозвітувати про мозаїчні твори на їхніх територіях. Інвентаризація охоплює мозаїки, розміщені:

на фасадах та в інтер’єрах громадських і житлових будівель;

на зупинках громадського транспорту; мозаїчні твори на їхніх територіях;

у парках, скверах, на площах;

у складі малих архітектурних форм.

Це потрібно для обліку та збереження, щоб запобігти втратам цінних елементів монументального мистецтва.

«Зібрану максимально повну інформацію про мозаїчні твори на території Львівщини ми оприлюднимо у найкоротші терміни. Це важливий крок для подальшого обліку, дослідження та напрацювання рішень щодо охорони і відновлення таких об’єктів», – зазначила директорка департаменту архітектури та містобудування Львівської ОДА Олена Василько.

Ремонт траси зі Львова до міжнародного пункту пропуску на українсько-польському кордоні у Раві-Руській розпочали в квітні 2025 року. Роботи фінансує Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР). Підрядниками є «Автомагістраль-Південь», яка проводить роботи від Жовкви до Рави-Руської, та «Онур» – від Львова до Жовкви. Трасу мають розширити на одну смугу, влаштувати велодоріжки й тротуари та всю інфраструктуру.