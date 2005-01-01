Поблизу Івано-Франківська запустили лінію сортування сміття

Сортувальна лінія

На полігоні твердих побутових відходів біля Івано- Франківська, що в селі Рибному, запрацювала сміттєсортувальна лінія. Полігон нині приймає майже третину сміття області, пише «Курс».

Вартість лінії – 12 млн грн: по шість мільйонів виділили з міського і обласного бюджетів. За словами голови обласної ради Олександра Сича, сміття – це друга після доріг проблема в області.

«Це півкроку до вирішення проблеми. Така лінія, на мою думку, – невеличкий крок. Якщо ми хочемо розвивати туризм на Прикарпатті, маємо зробити область чистою. Наступним кроком має бути сміттєпереробний завод», – зазначив Сич.

Міський голова Руслан Марцінків подякував людям, які прийшли працювати на підприємство. Він зазначив, що набір працівників триватиме і надалі, доки штат не розшириться до 45 осіб.

«Наразі найбільша проблема із працівниками. Лінія дуже важлива для міста. У нас уже є біогазова установка, сміттєсортувальна лінія, тепер працюємо над сміттєпереробним заводом. Ми планували відкрити до дня міста, але за цей час ми налагоджували роботу, набирали працівників. Зібрані метал, скло, пластик, папір продаватимуть. Працівники отримуватимуть 6 тисяч на руки. Працюють по 3 дні», – сказав голова міста.

Сміття розділятимуть на кілька фракцій, а потім подаватимуть відсортовані відходи

Директор КП «Полігон» Юрій Мороз розповів, що тут проводиться первинне сортування потужністю 50 тонн за 8-годинну зміну. Наразі вдається відпрацьовувати 20-21 тонну.

Відсортоване сміття пресують і складають на території полігону. Коли буде достатня кількість, на нього шукатимуть покупців.

Як пише «Галицький кореспондент», Юрій Мороз також повідомив, що раніше роми сортували тут сміття, але і зараз після відкриття сортувальної лінії матимуть роботу.

«Ми зможемо брати їх на роботу. Зараз ведуться переговори щодо цього. Серед них є і люди з вищою освітою, вони доволі специфічні, але ми не виключаємо варіант їхнього працевлаштування. Вони ніколи не створювали нам проблем – не було пияцтва чи чогось такого», – пояснив Юрій Мороз.

До слова, у квітні поточного року між львівським ЛКП «Збиранка», ТОВ «Інститут гірничо-хімічної промисловості» та компанією Egis було укладено договір щодо підготовки технічних рішень та розробки ескізного проекту на проектування рекультивації Грибовицького сміттєзвалища. За оцінкою французьких фахівців, рекультивація полігону у Грибовичах триватиме 5 років.

А 14 травня «Збиранка» підписала договір із будівельною компанією «Сучасні будівельні рішення» на реконструкцію полігону ТВП Грибовицького сміттєзвалища за 22,1 млн грн