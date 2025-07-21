Під час тривоги одне з укриттів у Буковелі виявилось зачиненим
На місце інциденту виїхали правоохоронці
Укриття у курортному селищі Поляниця на Івано-Франківщині під час тривоги 21 липня виявилось зачиненим. У мережі оприлюднили відео, на якому відвідувачка курорту не може зайти в укриття. Правоохоронці перевіряють інформацію.
Відео з зачиненим укриттям поблизу Поляницької сільради розмістили в телеграм-каналі «Івано-Франківськ 24/7».
«Франківщина під наймасштабнішою атакою з початку “великої війни”, тим часом в Буковелі закриті укриття», – йдеться у дописі.
У поліції Івано-Франківської області зазначили, що на місце інциденту для зʼясування всіх обставин виїхали правоохоронці з Яремча.
«Під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили публікацію про те, що неподалік Поляницької сільської ради зачинені вхідні двері у приміщення укриття, у зв’язку з чим мешканці не могли ним вільно скористатись під час повітряної тривоги. Поліцейські розпочали перевірку», – зазначили правоохоронці.
Нагадаємо, у ніч на понеділок, 21 липня, Росія завдала найпотужнішого удару по Івано-Франківську від початку повномасштабної війни. Внаслідок комбінованого удару зафіксовано пошкодження у трьох селах громади, постраждали четверо людей, серед них – дитина.