Відвідувачка курорту у Поляниці не змогла зайти в укриття

Укриття у курортному селищі Поляниця на Івано-Франківщині під час тривоги 21 липня виявилось зачиненим. У мережі оприлюднили відео, на якому відвідувачка курорту не може зайти в укриття. Правоохоронці перевіряють інформацію.

Відео з зачиненим укриттям поблизу Поляницької сільради розмістили в телеграм-каналі «Івано-Франківськ 24/7».

«Франківщина під наймасштабнішою атакою з початку “великої війни”, тим часом в Буковелі закриті укриття», – йдеться у дописі.

У поліції Івано-Франківської області зазначили, що на місце інциденту для зʼясування всіх обставин виїхали правоохоронці з Яремча.

«Під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили публікацію про те, що неподалік Поляницької сільської ради зачинені вхідні двері у приміщення укриття, у зв’язку з чим мешканці не могли ним вільно скористатись під час повітряної тривоги. Поліцейські розпочали перевірку», – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 21 липня, Росія завдала найпотужнішого удару по Івано-Франківську від початку повномасштабної війни. Внаслідок комбінованого удару зафіксовано пошкодження у трьох селах громади, постраждали четверо людей, серед них – дитина.