Різдвяний піст є завершальним багатоденним постом у церковному році та слугує духовною підготовкою до святкування Різдва Христового. Від моменту переходу Православної церкви України на новий календар українці відзначають Різдво 25 грудня, тому період посту розпочинається 15 листопада й триває до вечора 24 грудня. Про особливості і обмеження посту пише ТСН.

Харчові обмеження

Упродовж посту віряни утримуються від м’яса, молока, яєць, сиру та вершкового масла. У понеділок, середу й п’ятницю діє суворіший режим: у ці дні не дозволяється вживати рибу та вино, а їсти страви без олії (так зване сухоядіння) можна лише після вечірнього богослужіння.

Особливості останнього тижня

Завершальні дні посту вважаються найстрогішими. Навіть у суботу та неділю, коли зазвичай допускається послаблення, риба залишається під забороною. Напередодні Різдва приймати їжу традиційно дозволяється тільки після появи на небі першої зірки, а символом завершення посту стає кутя – страва з пшениці, меду, маку та горіхів, якою родини розговляються у Святвечір.

Кому дозволені послаблення

Послаблений режим посту допускається для людей із високими фізичними навантаженнями, хворих, літніх, вагітних жінок та дітей. У таких випадках дозволяється коригувати раціон відповідно до стану здоров’я та потреб організму.

Духовний зміст

Основна ідея Різдвяного посту полягає не лише у стриманості в їжі, а передусім у внутрішньому очищенні. Це період переосмислення, примирення, милосердя та духовного оновлення напередодні одного з найважливіших християнських свят.