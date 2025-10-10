Різдвяний піст триває 40 днів

Різдвяний піст – це особливий період перед великим святом Різдва Христового, коли віряни готуються до нього через стриманість, молитву та добрі вчинки. Коли він розпочнеться у 2025 році і що варто знати про цей період, пише ТСН.

Коли почнеться піст

У 2025 році Різдвяний піст у християн східного обряду (православних і греко-католиків) розпочнеться розпочинається 15 листопада і закінчується 24 грудня. Це один із чотирьох багатоденних постів церковного року, який передує великому святу – Різдву Христовому. Його ще називають Пилипівка, бо починається наступного дня після свята апостола Филипа.

Особливості посту

Різдвяний піст триває 40 днів і є часом духовного очищення, внутрішньої тиші, молитви та добрих справ. На відміну від суворішого Великого посту, цей період вважається більш поміркованим, особливо в перші тижні. Однак у його останні дні, особливо ближче до 24 грудня, обмеження стають жорсткішими.

Згідно з традиціями, віряни утримуються від м’ясних та молочних продуктів, яєць і алкоголю. У певні дні дозволяється риба та олія, зазвичай у суботу, неділю й на великі свята, які припадають на період посту. Проте суть посту не лише в їжі: він має допомогти людині стати кращою через самодисципліну, благодійність і духовне зосередження.

У сучасному світі Різдвяний піст – це також добра нагода сповільнитися серед передсвяткової метушні, подумати про цінності, навести лад у думках і вчинках. Для багатьох цей час – не суворе обмеження, а шлях до внутрішнього світла, з яким потім зустрічається народження Христа.

Тож незалежно від того, наскільки суворо ви дотримуєтесь посту, варто сприймати його як період глибшого осмислення, добрих намірів і духовного оновлення.