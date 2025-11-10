Харчові обмеження під час Різдвяного посту менш суворі, ніж під час Великого посту

Наприкінці осені віряни готуються до одного з найважливіших періодів духовного очищення – Різдвяного посту. Цей піст завершує календарний рік і передує великому святу Різдва Христового. У 2025 році православні відзначатимуть його особливо, адже дотримання посту допомагає не лише тілу, а й душі налаштуватися на свято. Коли почнеться піст і як його провести, пише УНІАН.

Дати Різдвяного посту 2025

Різдвяний піст, ще його називають Пилипів, триває 40 днів і закінчується у Святвечір перед Різдвом. У вірян, які дотримуються нового стилю календаря, піст розпочнеться 15 листопада і триватиме до 24 грудня. У старому стилі дати трохи зміщені: початок – 28 листопада, а закінчення – 6 січня, тоді Різдво святкують 7 січня.

Що можна їсти під час Різдвяного посту

Харчові обмеження під час Різдвяного посту менш суворі, ніж під час Великого посту, але все ж мають свої правила:

не можна вживати м’ясо, молоко, вершкове масло та яйця;

допускається риба у певні дні, а також морепродукти;

білок організм може отримувати з бобових, грибів, горіхів та рослинних продуктів.

Важливо пам’ятати, що головна мета посту – духовне очищення. Під час цього періоду рекомендують частіше відвідувати богослужіння, прощати образи, робити добрі справи та допомагати тим, хто цього потребує.

Що не можна робити під час посту:

лихословити, сваритися, засуджувати інших;

зловживати алкоголем або курінням, переїдати;

лінуватися та віддаватися порожнім розвагам.

Кому Різдвяний піст не обов’язковий:

Церква дозволяє утриматися від посту тим, кому він може зашкодити:

дітям до 7 років;

вагітним жінкам;

тим, хто нещодавно хворів або має проблеми зі шлунково-кишковим трактом, діабет чи онкологічні захворювання.

Дотримання посту – це не лише відмова від певних продуктів, а й можливість налаштувати себе на внутрішню гармонію, розібратися в думках і відчути радість свята, яке наближається.