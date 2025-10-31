У листопаді будуть відзначати дві батьківські поминальні суботи

У листопаді на православних християн чекає низка важливих релігійних подій, серед яких Собор Архистратига Михаїла, початок Різдвяного посту та святкування апостола Андрія Первозванного. Які церковні свята припадають на листопад 2025 року, пишуть Православна церква України та Українська греко-католицька церква..

Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на листопад 2025 року: важливі дати

6 листопада — святителя Павла, сповідника, патріарха Константинопольського;

14 листопада — апостола Пилипа;

15 листопада — перший день Різдвяного посту;

16 листопада — апостола і євангеліста Матвія;

21 листопада — Введення в храм Пресвятої Богородиці;

27 листопада — ікони Божої Матері «Знамення», великомученика Якова Персянина;

30 листопада — апостола Андрія Первозванного.

Також у листопаді будуть відзначати дві батьківські поминальні суботи: