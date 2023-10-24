Чоловік заховав під одягом 61 050 швейцарських франків

У пункті пропуску «Шегині-Медика» працівники митниці у вівторок, 24 жовтня, затримали 58-річного чоловіка та 53-річну жінку, які заховали під одягом та у взутті понад 145 тис. швейцарських франків. В еквіваленті це становить 5,9 млн грн. Подружжя мешкає у Винниках, неподалік Львова. У прес-службі Львівської митниці розповіли, що водієві та пасажирці загрожує штраф.

«У пункт пропуску "Шегині-Медика" прибув легковик Skoda Kodiaq, водій якого 58-літній житель міста Винники та 53-річна жінка мали намір виїхати до Польщі. Для проходження митного контролю громадянин обрав смугу "зелений коридор". Тим самим він заявив про відсутність товарів чи цінностей, які підлягають обов'язковому декларуванню та оподаткуванню. Купюри номіналом від тисячі до десяти франків жителі Львівщини переховували у взутті та під одягом», – повідомляють у митниці.

Чоловік заховав під одягом 61 050 швейцарських франків. За курсом Нацбанку це становить приблизно, 2,5 млн грн. Натомість пасажирка перевозила 84 330 швейцарських франків, що становить приблизно 3,5 млн грн.

Водієві та пасажирці загрожує штрафу в розмірі 20% суми, яка перевищує дозволену законодавством України [без декларування одна людина може вивезти за кордон 10 тис. євро]. У митниці зазначили, що повернули чоловікові та жінці гроші в еквіваленті 10 тис. євро. Решту грошей тимчасово вилучили. Надалі справу розглядатимуть в суді.