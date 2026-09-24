Інцидент стався у селищі Заболотів

Снятинський районний суд визнав прикарпатців Віктора та Світлану Скрипників, а також їх родичку Ганну Онишкевич винними у насильстві над правоохоронцями та призначив кожному з них по 1 року іспитового терміну.

Як йдеться у вироку суду від 18 вересня, інцидент стався 21 квітня 2025 року близько 17:00 на подвір’ї приватного будинку в селищі Заболотів. Туди за викликом про домашнє насильство приїхав наряд патрульної поліції.

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Поки поліцейські спілкувалися з неповнолітнім, який подзвонив на «102», до них підійшли Віктор та Світлана Скрипники. Обвинувачені були напідпитку та спровокували конфлікт із патрульними. Під час суперечки Віктор Скрипник штовхнув одного з правоохоронців у груди. У відповідь той намагався одягнути на нападника кайданки, почалася боротьба і вони обидвоє впали на землю.

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Це побачила Світлана Скрипник і взялася відтягувати чоловіка, завдаючи патрульному ударів ногами. До сутички долучилася й тітка обвинуваченої, ударивши поліцейського руками по голові та спині. Коли Віктора Скрипника вдалося затримати, Ганна Онишкевич вдарила одного з правоохоронців ногою в плече біля службового автомобіля.

Під час судового засідання обвинувачені визнали свою вину і розповіли, що у той день гостювали на дні народження у тещі Віктора Скрипника. Родичі пояснили, що вже не пам’ятають, хто кого бив, адже були напідпитку. Попросили суворо їх не карати.

Суд врахував, що подружжя утримує чотирьох малолітніх дітей. Також обвинувачених раніше не притягували до кримінальної відповідальності, вони не стоять на обліку у психіатра та нарколога.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Василь Мартинюк визнав Віктора та Світлану Скрипників, а також Ганну Онишкевич винними у насильстві над правоохоронцями та призначив кожному з них по 1 року іспитового терміну. На вирок можуть подати апеляцію.