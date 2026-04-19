Бортніков листувався винятково російською мовою

Луцький міський районний суд Волинської області визнав 68-річного лучанина Сергія Бортнікова винним у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. Йому призначили шість років позбавлення волі. Про це 19 квітня повідомив «Судовий репортер» із посиланням на вирок суду.

За матеріалами справи, упродовж серпня 2022 року – січня 2024 року чоловік у листуваннях зі знайомими постійно висловлював підтримку діям російської влади у війні проти України. Уся переписка велася російською мовою.

До прикладу, у листі від 24 серпня 2022 року пенсіонер писав, що українці нібито «вісім років бомбили Донецьк із Луганськом», а повномасштабну російську агресію він назвав «обраткою». Також він заявляв, що саме Україна розпочала конфлікт із «другою за чисельністю армією в Європі після Туреччини».

У своїх повідомленнях Бортніков називав Україну «споконвічно російською землею», зневажливо висловлювався про мешканців «бандерівського» Луцька, неодноразово прославляв російську армію й принижував українських військових.

В одному з листів він повідомляв знайомому, що веде рубрику «Не в бровь, не в глаз, а в самый раз» на російській блог-платформі «Дзен», за що отримує винагороду.

Під час судового розгляду обвинувачений відмовився давати показання, а його захист наполягав на виправданні, зауважує «Судовий репортер».

Як свідка допитали колишнього знайомого підсудного. Той розповів, що раніше Бортніков видавав книги українською мовою, однак згодом перейшов на російську і стверджував, що в Росії письменники мають кращі умови. За словами свідка, під час їхньої останньої зустрічі в центрі Луцька обвинувачений поводився агресивно та скаржився на відсутність попиту на книги в Україні.

Під час обшуку в помешканні обвинуваченого вилучили книги авторства Бортнікова, надруковані в московському видавництві «Вече».

Ще один свідок у справі – журналіст інформагентства «Конкурент» – повідомив, що виявив публікації та інтерв’ю Бортнікова з тезами російської пропаганди, а також його активність у забороненій російській соцмережі ВКонтакте.

Працівник СБУ розповів суду, що Бортніков у 2020 році брав участь в створенні у Луцьку так званого «російського товариства». На момент повномасштабного вторгнення РФ лучанин продовжував видавати свої книги в одному з московських видавництв. Також він підтримував контакти з громадянином РФ із антиукраїнськими поглядами.