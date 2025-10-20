Температура повітря поступово зростатиме

Вночі та вранці 21 жовтня у Львові прогнозують густий туман видимістю 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий). Містян, а особливо водіїв, закликають бути обережними на дорогах. Впродовж тижня температура поступово зростатиме. За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, погоду визначатиме теплий сектор від циклону над Північним морем.

На Львівщині очікують мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Вночі сильний заморозок 0.. -5°, температура вдень 10-15° тепла. У Львові вночі сильний заморозок -3.. -5°, температура вдень 11-13° тепла. А вже 22 жовтня температура підніметься до плюсової, вдень коливатиметься від 10-15° тепла до 13-18° тепла.

Прогноз погоди на Львівщині на 20-25 жовтня (графіка Лвьівського центру гідрометеорології)

«Впродовж тижня погоду визначатиме теплий сектор від циклону над Північним та Норвезьким морями, що зумовить погоду з невеликими дощами по області, лише 24 жовтня пройдуть помірні. Вітер переважатиме південного напрямку, в кінці тижня поривчастого характеру. А от температура повітря поступово зростатиме, у звʼязку з виносом теплої повітряної маси з південного заходу», – повідомили у Львівському регіональному центрі гідрометеорології.