У середу погода дещо зміниться

4 листопада у Львівській області буде хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці дощ, вдень без істотних опадів. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13° тепла. Вітер північно-західний 9-14 м/с.

Як розповіли львівські синоптики, погоду визначатиме проходження атмосферного фронту, вдень – поле підвищеного атмосферного тиску.

Погода на Львівщині 3-8 листопада (графіка Львівського гідрометеоцентру)

«Поточний робочий тиждень розпочинається дощовою погодою. Але це ненадовго, тому оптимізму не втрачаймо. Сьогодні ввечері і вночі та вранці у вівторок дощитиме. Надалі, з середи починаючи, розпогодиться і матимемо період сухої і ще, як для цього періоду, помірно теплої погоди», – зазначили у Львівському регіональному центрі гідрометеорології.

Підсумовуючи жовтень, синоптики зазначили, що середня місячна температура повітря в області становила 7,5-8,6°С тепла для рівнини і 6,-6,3°С для гір, що нижче кліматичної норми на 0,7-1,2°С.