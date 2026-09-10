У Львові буде мінлива хмарність

У п’ятницю, 11 вересня, температура повітря у Львові та області знизиться і становитиме близько 20°С тепла, протягом дня також дощитиме. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз.

Прогноз для Львівської області: протягом дня буде мінлива хмарність, вночі опадів не прогнозують, а вдень буде короткочасний дощ. Вночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер буде північним, 7–12 м/с. Температура вночі становитиме 6–11°С, вдень очікуються максимальні 17–22°С тепла.

Прогноз для Львова: очікується мінлива хмарність, протягом дня дощитиме. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер буде північним, 7–12 м/с. Вночі позначки термометра показуватимуть 8–10°С, вдень температура повітря становитиме 18–20°С тепла.

Раніше синоптики розповідали, що у західних областях очікується різке похолодання.

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