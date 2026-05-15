У суботу можливі грози та град

Протягом вихідних, 16–17 травня, у Львові та області буде до 23°С тепла, але у суботу можливі грози та град. Синоптики Львівського гідрометцентру розповіли детальний прогноз погоди.

Прогноз для Львівської області: у суботу, 16 травня, буде хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, грози, місцями град. Вітер південний з переходом на північний, 7–12 м/с; подекуди – шквали 15–20 м/с. Температура вночі – 5–10°С тепла, вдень – 18–23°С тепла.

Прогноз для Львова: у суботу, 16 травня, буде хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, грози; вдень град. Вітер південний з переходом на північний, 7–12 м/с; вдень – шквал 15–20 м/с. Температура вночі – 6–8°С тепла, вдень – 21–23°С тепла.

У неділю, 17 травня, у Львові та області, протягом дня не прогнозують опадів, вночі можливий дощ, денна температура повітря становитиме близько 21°С тепла.

