Собор Святого Юра у Львові

На вихідних, 18 та 19 квітня, у Львові та Львівській області буде тепла погода без істотних опадів чи похолодання, позначки термометра показуватимуть близько 14°С тепла. В Укргідрометцентрі повідомили детальний прогноз погоди.

У суботу, 18 квітня, буде хмарно з проясненнями, можливі незначні опади. Денна температура повітря становитиме близько 11–13°С тепла, нічна – 5–7°С тепла. Вночі місцями на поверхні грунту заморозок 0–2°С.

У Провідну неділю, 19 квітня, у Львові також буде хмарно з проясненнями. Вдень позначки термометрів показуватимуть близько 14°С тепла. Згідно з прогнозом, опадів у цей день не прогнозують.