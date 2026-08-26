У Львові буде хмарно з проясненнями

У четвер, 27 серпня, у Львові та області буде комфортна літня погода, без спеки та гроз. Детальний прогноз погоди оприлюднили синоптики Львівського гідрометцентру.

Як вказано у повідомленні синоптиків, 27 серпня погоду визначатиме виступ антициклону з півночі та вплив висотної улоговини.

Прогноз для Львівської області: хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі – 7–12°С, вдень – 20–25°С тепла.

Прогноз для Львова: температура вночі – 10–12°С, вдень – 22–24°С тепла.

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Синоптики також оприлюднили детальний прогноз погоди у Львові та області до 31 серпня.