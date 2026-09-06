У Львові буде хмарно з проясненнями

Робочий тиждень розпочнеться у Львові та області із незначного, але потепління. При цьому вночі температура повітря знизиться місцями до 4°С тепла, тож перші осінні заморозки уже близько.

Як вказано у прогнозі синоптиків Львівського гідрометцентру, у понеділок, 7 вересня, погоду визначатиме східна периферія антициклону над Польщею.

Прогноз погоди для Львівської області: буде мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі – 4–9°С, вдень – 18–23°С тепла.

Прогноз погоди для Львова: температура вночі – 6–8°С, вдень – 20–22°С тепла.

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