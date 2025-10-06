В Україну з півдня насувається циклон

Синоптики попередили про туман видимістю 200-500 м вночі та вранці 7 жовтня на Львівщині (І рівень небезпечності, жовтий). Погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив висотної улоговини. У Львівській області хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер вночі південний, 2-5 м/с, вдень північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14° тепла. У Львові температура вночі 3-5° тепла, вдень 11-13° тепла. Про це розповіли у Львівському центрі з гідрометеорології.

Цього тижня погода на Львівщині буде помірно теплою та місцями з невеликим дощем. Вітер – від слабкого до помірного, у пʼятницю ймовірні посилення до окремих поривів.

Погода на Львівщині 7-11 жовтня (графіка Львівського РЦГ)

7-9 жовтня у більшості областей України щедру на дощі погоду зумовлюватимуть атмосферні фронти активного південного циклону. Тиск падатиме, вологість повітря залишатиметься високою.

«Над нами перебуватиме прохолодна повітряна маса, однак захмарене небо забезпечить вночі відсутність заморозків, а вдень розраховуємо на помірно теплу як для цієї пори погоду», – повідомили в Укргідрометцентрі.