Із Покровою пов’язана ще одна сезонна традиція

Покрову Пресвятої Богородиці відзначають 1 жовтня. З цим святом пов’язано чимало народних прикмет, передусім погодних. За давніми спостереженнями, цього дня намагалися визначити, якою буде прийдешня зима. Особливу увагу звертали на напрямок вітру та наявність снігу. Про значення прикмет пише УНІАН.

Вважалося, що північний або східний вітер віщує морозну зиму. Південний, за народними прикметами, обіцяв м’яку зиму, а західний – рясні снігопади.

Окремо звертали увагу на сніг. Якщо на Покрову його ще не було, за народною прикметою, до грудня сніжної погоди не чекали. Якщо ж сніг випадав саме цього дня, вважалося, що сніжитиме й на Дмитрів день (26 жовтня).

Що збирають у лісі на Покрову

З Покровою пов’язана ще одна сезонна традиція. Цього дня люди зазвичай вирушали до лісу по гриби, зокрема збирали рижики та грузді, які потім засолювали.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Вважалося, що невдовзі після Покрови грибний сезон уже завершується, тому саме цей день сприймали як один з останніх моментів для такого збирання.