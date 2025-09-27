27 та 28 вересня театральний центр «Слово і голос» представить свою нову виставу «Політ птахів» Аттар-Григорій Сковорода). Авторка ідеї та режисерка вистави Наталія Половинка, до реалізації цього проєкту запросила відому українську дизайнерку Оксану Караванську та експерементальну хореографку Марію Бакало. Мистецтвознавець Роман Яців розмірковує про цю роботу «Слова і голосу».

Сцена з вистави

***

Від емоції до фахової кваліфікації – чимала дистанція, але є культурні події і явища, які їх зближують сумою аргументів. Таким феноменом синергії серця, мислення і мистецької мови володіє Театральний центр «Слово і Голос», що вивіряє кожен черговий творчий крок та здобуває щораз глибші поклади етичних вартостей у метафізичному просторі Часу і Пам’яті. Після масштабного проєкту «Цвіт. Шевченко» Наталія Половинка та її колектив реалізував нову, не менш значиму і складну за естетично-смисловою морфологією, виставу «Політ птахів», жанрово означену як «кураж на одну дію».

Сцена з вистави

Глядач / співучасник цієї «подорожі у просторі міфу» мав можливість індивідуально пройти різні стадії опанування поетичною субстанцією, що ввібрала у себе духовні досвіди, символи і ритуальні практики з різних культурних традицій, почасти адаптованих у філософських поглядах Григорія Сковороди. Складна семантична «тканина» режисерської інтерпретації теми по траєкторії «земне – небесне», що пластично-образно обіграно лінією поміж екстатичністю, бурлеском, архетипами та молитвою, загострює глядацькі реакції та «визволяє» сучасну людину з нашарованих прагматичною дійсністю неоцинізмом, страхами і стереотипами, умовностей.

Сцена з вистави

Очевидно, відчитування смислового наповнення вистави в її динамічній структурі – це індивідуальний досвід та інтелектуальні зусилля кожної людини, яка кожного разу приходить до Театрального центру «Слово і Голос» за новими посилами до субстанцій духу, любові та універсальної гармонії. Працюючи в надскладній творчій методології, Наталія Половинка з високообдарованими молодими особистостями – учнями та послідовниками – відчутно збагачує культурний ландшафт сучасного Львова та України в цілому.

Сцена з вистави

Інституційно центр сьогодні діалогує з найбільш притягальними явищами культурних практик у світі, зокрема з паризьким театром Le 13e Art (хореограф і директор Мурад Мерзукі), вистава якого «Pixel» стала однією з рушійних у прокладанні напрямку актуалізації синкретичного підходу до етнічної та поліетнічної культурної пам’яті через взаємодію нових технологій та новаторських семантичних «ключів». Або ж з програмними засадами Венеційського бієнале сучасного мистецтва, на яких відстежується тенденція до концептуалізації етнокультурних традицій в гуманістичній парадигмі.