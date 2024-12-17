Вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», правоохоронці встановили місце його перебування і затримали

Поліцейські Львівщини розшукали 41-річного чоловіка, який до смерті побив знайомого. Підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Повідомлення до поліції, що в будинку одного з сіл Львівського району виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті, надійшло 16 грудня, близько 11:00. Як встановили поліцейські, напередодні ввечері двоє знайомих, 41-річний житель Івано-Франківської області та 53-річний мешканець Львівського району перебували в гостях. Під час розпивання спиртних напоїв між ними виник конфлікт. В результаті молодший чоловік жорстоко побив старшого, завдав йому численних ударів кулаками в голову, це спричинило тяжкі тілесні ушкодження, від яких той помер.

Після цього 41-річний житель Івано-Франківської області втік з місця події. Вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», правоохоронці встановили місце його перебування і затримали.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Досудове розслідування триває.