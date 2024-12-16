34-річний мешканець Трускавця завдав знайомому численних ударів кулаками та ногами в голову

У Дрогобичі поліцейські затримали 29-річного чоловіка, який побив до смерті свого знайомого. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це у понеділок, 16 грудня, повідомили у поліції Львівської області.

Повідомлення до поліції, що в квартирі одного з будинків на вул. Грінченка в Дрогобичі виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті, надійшло у суботу, 14 грудня, близько 02:00.

Як встановили правоохоронці, двоє знайомих, раніше судимі 34-річний мешканець Трускавця та 29-річний житель Запорізької області, перебували в гостях. Під час розпивання спиртних напоїв між ними виник конфлікт, молодший жорстоко побив старшого, завдавши йому численних ударів кулаками та ногами в голову. Це призвело до смерті 34-річного чоловіка.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до 15 років. Досудове розслідування триває.