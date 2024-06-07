ДТП сталася на вул. Шевченка

У четвер, 6 червня, на вул. Шевченка у Львові невідомий водій автомобіля збив велосипедиста та втік з місця ДТП. Постраждалого доправили до лікарні, а водія оголосили в розшук.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 10:30 на вул. Шевченка, 120 у Львові. Невідомий водій на автомобілі чорного кольору здійснив наїзд на 32-річного велосипедиста, жителя Тернопільської області, та поїхав з місця події.

Унаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження та був доставлений до медичного закладу.

За фактом аварії слідчі ввідкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Поліцейські встановлюють особу водія, який скоїв ДТП, та місце перебування автомобіля.