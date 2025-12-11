У дитячому таборі "Соколята", що на Львівщині, підліток зазнав цькування

Правоохоронці перевіряють факт булінгу у приватному дитячому таборі «Соколята», що розташований у селі Хирів на Самбірщині. Про це у четвер, 11 грудня, повідомили у поліції Львівської області.

Як йдеться у повідомленні, до поліції звернулась 33-річна мати потерпілого, яка повідомила про те, що в одному із дитячих таборів підлітки цькують її 16-річного сина та погрожують побиттям.

В одному із телеграм-каналів повідомлялось про те, що нібито підліток із Запоріжжя, який перебував у таборі на Львівщині, зазнав цькування зі сторони однолітків. У його день народження кривдники зачинили хлопця в туалеті й вимагали від нього грошей.

Адміністрація табору теж відреагувала на інцидент та проводить службове розслідування. Там зазначили, що адміністрація займає принципову позицію щодо прояву будь-якого насильства.

«У зв’язку з розповсюдженням у соціальних мережах інформації про випадок булінгу дитини в дитячому таборі «Соколята», адміністрацією було невідкладно ініційовано службову перевірку. Проведено опитування вожатих та вихованців, а також здійснено аналіз обставин, що могли сприяти виникненню інциденту», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у повідомленні, хлопець, який зазнав цькування, отримав психологічну підтримку, його забезпечили додатковим супроводом та перевели до іншого загону.

За цим фактом правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту та проводять перевірку, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Що відомо про дитячий табір «Соколята»?

У вересня 2024 року працівники Департаменту моніторингу додержання прав дитини Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснили моніторинговий візит у дитячий табір «Соколята» в Хирові. Представники обмудсмана виявили низку порушень у таборі. Зокрема, діти вільно покидають територію закладу через пункт охорони без супроводжуючих осіб та вожатих. Територія закладу не огороджена. Діти не зайняті навчальними, культурно-розважальними програмами та займають свій час самостійно. Крім того, в кімнатах, на території закладу перебували діти працівників.

Під час приїзду моніторингової місії керівництво і адміністрація табору були відсутні на роботі.

«У кабінеті адміністрації був хаос, вся документація за 2021-2023 роки була розкидана, на робочих столах лежали недопалки та залишки їжі. Після дзвінка старшого вихователя через 2,5 години на територію закладу з’явилась особа, яка представилась бухгалтером закладу», – йдеться у звіті омбудсмана. Бухгалтер табору надав моніторинговій групі документи, не затверджені печатками, а низка установчих документів була відсутня.

«Слід зазначити, що особа декілька разів пропонувала неправомірну вигоду, зокрема, оплата готелю членам моніторингової групи, надання послуг СПА-центру та грошову винагороду за не висвітлення у звіті виявлених порушень під час моніторингового візиту до закладу», – йдеться у звіті правозахисників.

У таборі присутня несанкціонована торгівля без відповідних дозвільних документів. При вході до їдальні діти мали вільний доступ до електрощитової. Працівники харчоблока та їдальні не мали спецодягу та засобів індивідуального захисту, а їх медичні книжки були протерміновані.

Під час перевірки холодильників не було дотримано сусідства харчових продуктів (м'ясо зберігалося разом із яйцями та готовими стравами). На всіх продуктах відсутнє маркування, а у їдальні відсутні рукомийники, через що діти їли з брудними руками.

«Персонал їдальні не прибирає поверхні після прийомів їжі різних груп дітей, через що наступні групи розпочинають прийоми їжі за брудними столами. Всі приміщення харчоблока та їдальні потребують ремонту та перебувають в антисанітарному стані (наявна пліснява на стінах, сколи на поверхні підлоги, скоплений бруд)», – йдеться у повідомленні.

У всіх кімнатах, які відвідали члени моніторингової групи, був безлад. Як йдеться у звіті моніторингової групи, у кімнатах брудно, попри те, що діти перебувають у закладі 2-3 дні: зламані меблі, переповнені смітники; через надлишок сміття діти його складають по кутках приміщення. Через відсутність води діти віком 7-8 років змушені самі носити 19-літрові бутлі на поверхи кімнат.

За висновком моніторингового візиту кількість дітей, які на момент перевірки перебували на території табору встановити неможливо, через відсутність списків та підтвердних документів, а також не було встановлено кількість працівників табору, яких ідентифікують як вожатих, вихователів через відсутність штатного розпису, документів, які посвідчують їх особи, наказів про призначення, договорів із навчальними закладами про проходження студентами закладу виробничої практики, документів про освіту.

До слова, рейтинг дитячого табору «Соколята» на Гугл Мапі – 3,4. Загалом 213 користувачів поділилися враженнями від табору, більшість з них діляться негативним досвідом та застерігають інших від візиту.

У звіті омбудсмана йдеться, що дитячий оздоровчий табір «Соколята» у Хирові здійснює свою діяльність за документами ТОВ «ЛАЯР СІТІ». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, директором і кінцевим бенефіціаром ТОВ «ЛАЯР СІТІ» є Євген Шарун. Він також є власником ТзОВ «Девелоперська компанія Есенсе», яка своєю чергою входить до бізнес-групи бізнесмена, народного депутата України від «Європейської солідарності» Андрія Лопушанського. Андрій Лопушанський був обраний до ВРУ по 125 окрузі, куди входить також Самбірський район.