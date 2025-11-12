Група підлітків неадекватно поводилися в громадському транспорті та на зауваження пасажирів не реагувала

Учасниками конфлікту в львівському трамваї, під час якого постраждала 27-річна пасажирка Вікторія Воловенко, виявилися п’ятеро студентів львівських коледжів, віком 15-16 років. Нападник, який побив пасажирку – 16-річний львів’янин.

Як повідомили в поліції Львівщини у середу, 12 листопада, правоохоронці встановили учасників події – 16 річного мешканця Львова, а також двох дівчат та двох хлопців, студентів різних львівських коледжів, віком 15-16 років. З ними проводять слідчі дії.

Конфлікт стався у суботу, 8 листопада, ввечері близько 21:30 у львівському трамваї №8. Львів’янка Вікторія Воловенко розповіла, що разом з подругою поверталися додому на Сихів і стали свідками, як компанія хлопців та дівчат підліткового віку неадекватно поводилася. Вони голосно сміялися, матюкалися, кричали, розкурювали електронну сигарету та не реагували за зауваження пасажирів.

Вікторія Воловенко оприлюднила фото після побиття у трамваї

Спершу підлітків спробував заспокоїти один з пасажирів, а згодом і дві подруги. При цьому один із підлітків завдав Вікторії Воловенко три удари кулаком в око. Коли водій відчинив двері на зупинці, підлітки втекли. Того ж дня постраждала львів’янка звернулася з заявою в поліцію.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за умисне легке тілесне ушкодження (ч.1 ст.125 ККУ). За такий злочин передбачене покарання – штраф, громадські роботи або виправні роботи на термін до одного року. Призначено експертизи.

Варто зауважити, що, відповідно до Кримінального кодексу України, за такий злочин кримінальна відповідальність настає з 16 років.