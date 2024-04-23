На вулиці Карнаухова в Рівному затримали чоловіка з наркотиками та зброєю

У суботу, 20 квітня, на вулиці Миколи Карнаухова в Рівному правоохоронці помітили підозрілого чоловіка, який ходив по полю. Під час поверхневого огляду у нього виявили 49 закладок «альфа-PVP», ніж і стартовий пістолет. Вдома чоловік зберігав ще понад півкілограма наркотиків. Про це 23 квітня повідомили в поліції Рівненщини.

За інформацією правоохоронців, після того, як у раніше судимого 28-річного рівнянина знайшли закладки й зброю, слідчі провели невідкладний обшук у нього вдома. Там вони виявили 89 розфасованих пакетиків із особливо небезпечною психотропною речовиною, три полімерні ємності із вмістом «альфа-PVP», загальною вагою понад півкілограма. Також у чоловіка вилучили банківську карту, мобільні телефони, сім-карти, зіп-пакети, ізоляційну стрічку та балони з фарбою.

У місцях, де молодик встиг зробити закладки, поліцейські вилучили ще 10 пакетиків із «альфа-PVP».

«Правоохоронці встановили, що 28-річний житель Рівного замовляв велику кількість наркотику через Telegram, а після отримання фасував і робив закладки. Він і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок, грабежів і шахрайств, за що із 14-ти років відбував покарання у місцях позбавлення волі», – зазначають у поліції.

Загалом у рівнянина вилучили 150 закладок. За цінами «чорного» ринку їхня вартість становить орієнтовно 500 тис. грн.

Зловмисника затримали й повідомили йому про підозру за ч.2 ст.307 ККУ (незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах). Санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.