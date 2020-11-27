У Львові поліцейські надавали допомогу самотній львів’янці, яка дві доби не виходила на зв'язок і до її квартири не було доступу. Її опікуни звернулися за допомогою. Патрульним довелося добиратися до помешкання через сусідський балкон поверхом вище і розбити скло, щоб потрапити всередину. Жінка була в безпорадному стані біля увімкнутої на повну потужність духовки. Її передали медикам.

Поліцейські 3 батальйону Віталій Роздольський та Святослав Богданець приїхали 26 листопада близько 16:00 на вулицю Гулака-Артемовського на виклик опікунів 66-річної жінки. Вони розповіли, що пенсіонерка має травму голови і їй складно пересуватися. Двері вона не відчиняла, і дві доби її ніхто не бачив.

«Поліцейські спробували достукатися до жінки та самотужки відчинити двері. Коли усі спроби виявилися марними, патрульний Святослав Богданець вирішив спуститися з балкону поверхом вище на балкон жінки. Святослав побачив через вікно, що жінка лежить на підлозі. Оскільки львів'янці загрожувала небезпека — він розбив вікно. В хаті було дуже спекотно і увімкнена на максимальний газ духовка», — розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.

Жінка не відповідала, була дезорієнтована. Лежачи близько до духовки, вона обпекла ноги. До неї викликали медиків швидкої, які надали їй допомогу.