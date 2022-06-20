Правоохоронці затримали 48-річного кримінального авторитета на прізвисько «Вася Ушатий», який перебував на Закарпатті. Відомо, що затриманий є одним із найбільш впливових «злодіїв у законі», які діяли на території України. Фігурант також входив до санаційного списку РНБО.

Про затримання кримінального авторитета повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції у понеділок, 20 червня. За даними правоохоронців, чоловік є лідером організованого злочинного угруповання. Затримали фігуранта у суботу, 18 червня, на території Закарпатської області.

«Оперативники встановили місце перебування «злодія в законі» на прізвисько «Вася Ушатий». Він має чималий кримінальний досвід та є лідером організованого злочинного угруповання, яке «спеціалізується» на розбійних нападах, вимаганнях, пограбуваннях, рекеті, квартирних крадіжках», – йдеться у повідомленні Департаменту стратегічних розслідувань.

Справжнього імені фігуранта у поліції не називають, проте відомо, що йдеться про 48-річного Василя Русана із Києва. Крім грабежів, вимагання і крадіжок у Київській області, «Вася Ушатий», за інформацією ЗМІ, мав значний вплив на так звану «янтарну мафію» у Рівненській області. Санкції проти нього було введено понад рік тому – РНБО схвалила відповідне рішення 14 травня 2021 року.