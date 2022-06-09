На фото «злодій у законі» Андрій Недзельський (фото десятирічної давності)

Кримінальний авторитет Андрій Недзельський (відомий як «Нєдєля», або «Андрій Львівський») був затриманий правоохоронцями в Італії. «Злодія у законі» затримали ще наприкінці березня, але відомо про це стало тільки тепер. Про затримання Недзельського повідомили на сайті журналістських розслідувань Dетектив INFO.

Де саме та за яких обставин було затримано Андрія Недзельського журналісти не повідомляють, однак наголошують, що факт затримання авторитета підтвердило два джерела.

Нагадаємо, кримінальний авторитет «Нєдєля» у липні минулого року був затриманий у Болгарії. Тоді про гучне затримання бандита звітувала українська поліція. До слова, Недзельського планували екстрадувати в Україну. Але суд у Болгарії арештував Недзельського, з можливістю виходу під заставу у сумі 1,5 млн грн. Андрій Недзельський скористався цією можливістю і заплатив гроші, але вийшовши на волю – зник.

47-річного Андрія Недзельського звинувачують у вбивстві кримінального авторитета Олександра Семенова на прізвисько «Кацап», що трапилось у 2009 році. Тоді Недзельського вже затримувала поліція, але через відсутність доказів його відпустили. Окрім убивства Семенова, «Нєдєлю» підозрюють у причетності до вбивства львівського бізнесмена Ігоря Кульчицького, що сталося у 2008 році.

У травні 2021 року Андрій Недзельський виявився у санкційному списку РНБО, яким обмежувалась діяльність понад 500 «злодіїв в законі».

Андрій Недзельський, відомий як «Андрій Львівський» чи «Нєдєля», – «злодій у законі» родом зі Старого Самбора. У 2012 році він отримав статус «злодія в законі», незважаючи на те, що жодного разу не відбував тюремний термін, що суперечить негласній збірці правил злочинців «старої школи». У тому ж році він став «смотрящим» за Києвом і зберігачем так званого «общака».