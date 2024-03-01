Альбіна Кондюк зникла 27 лютого

Поліція оголосила в розшук безвісти зниклу 18-річну студентку Львівського національного університету імені Івана Франка Альбіну Кондюк. Востаннє дівчину бачили 27 лютого, після чого вона зникла і не виходить на зв’язок вже четвертий день. Мама дівчини звернулася із заявою в поліцію.

Альбіна Кондюк роздом з Києва, навчається на філологічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка та проживає в гуртожитку університету. Окрім того працює та відвідує курси в автошколі. З 27 лютого Альбіну не бачили ні в університеті, ні в гуртожитку.

Мама студентки Олександра Кондюк зараз проживає за кордоном. Вона розповіла ZAXID.NET, що Альбіна вже чотири дні не виходить на зв’язок. Мамині друзі їздили до студентки в університет і в гуртожиток – там дівчину востаннє бачили чотири дні тому. Раніше Альбіна ніколи не зникала.

«З 27 лютого Альбіну не бачили ні в унівеситеті, ні в гуртожитку. У Telegram вказано, що вона була в мережі 28 лютого о 11:28, але вже на мої повідомлення вона не відповідала, що на неї зовсім не схоже», – каже мама.

За словами Олександри Кондюк, Альбіна не дуже комунікабельна, але активна, завжди за себе могла потурбуватися. Після початку війни упродовж шести місяців дівчина була волонтеркою в Перемишлі, самостійно з 16 років літала та їздила по Європі, повністю самостійно займалася вступом до університету, де навчається на державній формі.

У поліції Львівщини повідомили ZAXID.NET, що 1 березня після отримання заяви мами оголосили зниклу студентку в розшук.

Особливі прикмети зниклої: 18 років, зріст 168 см, волосся руде кучеряве. Ймовірно, була одягнена в плащ та штани чорного кольору (як на фото). Усіх, кому відома будь яка інформація про місце перебування Альбіни Кондюк, просять телефонувати в поліцію.