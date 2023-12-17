Патрульні та військові схопили чоловіка за руки та ноги та винесли з приміщення

Поліція прокоментувала поширене в Telegram-каналах відео, де патрульні спільно із військовими силоміць затримують чоловіка, який опирається і кричить, що таким чином набирають людей до війська. За версією поліції, чоловіка затримували за хуліганські дії, такі заходи аж ніяк не пов’язані з мобілізацією, а чоловіки у військовій формі не були працівниками ТЦК.

Інцидент трапився в магазині АТБ, що на вул. Шпитальній у центрі Львова. Як видно на відео, двоє поліцейських та двоє чоловіків у військовій формі намагалися затримати молодого чоловіка в цивільному одязі з ознаками сп’яніння. Він опирався, кричав, що є діючим військовослужбовцем та батьком трьох дітей, а його «скрутили» і що «це мобілізація». Інцидент завершися тим, що поліцейські та військові схопили його за руки та ноги та винесли з приміщення.

За версією поліції, таким чином патрульні зреагували на хуліганські дії, які вчиняв затриманий.

«У Львові на вулиці Шпитальній патрульні побачили конфліктну ситуацію. До них звернувся чоловік у військовій формі та повідомив, що інший чоловік, що проживає у готелі на вулиці Котлярській, перебуваючи в нетверезому стані, ображав адміністратора готелю, пошкодив стіни номера, нецензурно лаявся, тому вони його вивели з готелю та намагаються вгамувати. Конфлікт продовжився надворі. Вже у присутності патрульних чоловік продовжував поводитися неадекватно, ображав присутніх, міг зашкодити собі та іншим особам», – йдеться в повідомленні патрульної поліції.

Після цього патрульні вирішили застосувати фізичну силу для затримання порушника. Затриманого чоловіка доставили в управління поліції та викликали медиків «швидкої» для надання йому допомоги. Також було встановлено особу затриманого — він виявився солдатом однієї із військових частин.

«Військовослужбовці, що допомагали екіпажу поліції, ніякого відношення до ТЦК не мають», – запевнили в поліції та попросили не розповсюджувати неперевірену інформацію та не перекручувати справжні обставини цієї події.

Нагадаємо, працівники ТЦК проводять агітаційні заходи на вулицях Львова, розповідаючи перехожим призовного віку про переваги військової служби за контрактом.