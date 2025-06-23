Поліцейські Львівщини розшукує дворічну дівчинку зі села Жупани Стрийського району Яну Палько. Про зникнення дитини 23 червня у поліцію повідомила її родичка, поліція відразу розпочали пошуки.

За словами родички, близько 18:00 дівчинка вийшла з дому та досі не повернулась.

Її прикмети: зріст 98 сантиметрів, худорлявої статури, світле коротке волосся, блакитні очі. Одягнена у дитяче боді білого кольору.

Дворічна Яна загублись близько 6 вечора в понеділок

«Пошукова операція триває. На розшук дитини оперативно залучені всі підрозділи поліції Львівщини. Поліцейські спільно з волонтерами прочісують ліс та всі прилеглі території, опитують людей. Задіяні спеціалісти з дронами та кінологи зі службовими собаками», – повідомили ввечері 23 червня у поліції Львівщини.

Усіх, хто має будь-яку інформацію, що може допомогти знайти дитину, просять телефонувати за номером +380689052032 або на 102.

Нагадаємо, на Прикарпатті понад три доби шукали п’ятирічного хлопчика. Його знайшли 21 червня у хащах за допомогою безпілотника.